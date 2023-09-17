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Михаил Шуфутинский ради молодой жены похудел на 18 килограммов

1:18
Шоу-бизнес

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский приятно удивляет поклонников обновлённым внешним видом. Несмотря на свои 75 лет, шансонье сумел сбросить 18 килограммов веса. Он признаётся, что за этим стоит требование его супруги Светланы Уразовой. Он чувствует, что ей обязан своей второй молодостью.

Михаил Шуфутинский ради молодой жены похудел на 18 килограммов
Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

Шуфутинский и Уразова знакомы уже более 25 лет, однако их отношения развивались не сразу. В настоящее время они стали неразлучной парой и не могут представить дня без друг друга, несмотря на значительную разницу в возрасте — 30 лет. В их семье всё ещё звучат разговоры о возможности пополнения.

"Сказала: "Тебя недостаточно ни в сексе, ни в жизни. Срочно бросай свой стиль жизни", — рассказал артист в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Ради своей молодой возлюбленной Шуфутинский был вынужден пересмотреть свой образ жизни. Теперь супруга следит за его питанием, включая в рацион больше мяса, рыбы и овощей. Певец не собирается останавливаться на достигнутом, так как у него множество планов на жизнь, включая ожидание правнуков и возможность стать отцом вновь.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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