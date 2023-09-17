Лев Лещенко рассказал, что Николай Добронравов чувствовал себя нормально буквально на днях

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лауреат Государственной премии СССР, поэт-песенник Николай Добронравов буквально несколько дней назад чувствовал себя нормально. Об этом сообщил народный артист РСФСР и певец Лев Лещенко в интервью "Ленте.ру".

Певец выразил глубокую скорбь по поводу ухода из жизни этого великого поэта.

"Ушёл из жизни величайший поэт, человек, гражданин, личность. За 50 лет, которые мы прошли с ним вместе по жизненным маршрутам, были семейные какие-то отношения, не только творческие. Печальное известие, очень. Случившееся потрясло нас всех. Мы обескуражены", — сказал Лещенко.

Певец также поделился, что он и Добронравов были постоянно на связи и встречались каждые два-три месяца. Они были болельщиками "Динамо". Лещенко подчеркнул, что сейчас его эмоции переполняют.

Он отметил, что Добронравов был пассионарным человеком. Его песенные метафоры, такие как "Надежда" и "Нам не жить друг без друга", стали частью национальной культуры и истории России.

"Это пример высокого художественного отношения к искусству и нравственных жизненных принципов. Светлые люди, прожившие честно, порядочно и не запятнав ничем свою жизнь. Пример нравственности в нашей стране. Я уж не говорю о примере долгожительства в плане семейной жизни", — заключил Лещенко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.