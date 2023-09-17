Роман Костомаров рассказал о своих чувствах после ампутации

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Роман Костомаров дал интервью Лере Кудрявцевой, в котором честно поделился своими эмоциями и состоянием бессилия. Он признался, что не сдерживает слёзы, так как понимает, что уже ничего нельзя изменить, и в то же время, он просит не жалеть его.

Фото: Личный аккаунт Романа Костомарова в Instagram

В этом интервью спортсмен впервые рассказал о своей болезни и ампутациях, которые ему пришлось пережить из-за некроза и сепсиса. Фигурист перенёс несколько операций и сейчас зависит от протезов для передвижения.

"Тяжелее всего видеть себя на коньках… Когда видишь свои ноги и руки, и какой человеческий организм совершенный, и какой он несовершенный теперь у меня… Это теперь навсегда. Чтобы ни делали, какие протезы ни ставили. Это не заменит мне руки и ноги", — заявил он.

Костомаров также признал, что сейчас ему сложно представить, как будет жить без рук, так как его повседневная жизнь была полностью зависима от них.

"Я набил на руке, что смерть — это часть жизни. Я с этим и правда столкнулся", — поделился Костомаров с Лерой Кудрявцевой в шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

Спортсмен просит не жалеть его, так как он в это время начинает плакать. Фигурист также вспомнил моменты перед ампутацией, когда просто не мог сдержать слёзы из-за боли, будто его оперировали на живую.

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