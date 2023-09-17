Умерший от остановки сердца на 62-м году жизни заслуженный артист РФ Вячеслав Гришечкин давно уже не употреблял алкоголь. Об этом заявил директор актёра в беседе с Shot.
Он опроверг слухи о том, что звезда сериалов "Солдаты", "Бригада" и "Счастливы вместе" якобы имел проблемы с алкоголем. Такие сообщения распространились в СМИ после заявлений шоумена Гогена Солнцева.
Директор актёра подчеркнул, что он страдал от последствий пережитого инфаркта шесть лет и давно не пил спиртное.
Ранее стало известно, что Гришечкин сам предсказал свою смерть в новом сериале 2023 года "Дурдом".
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