Директор Вячеслава Гришечкина опроверг сообщения об алкоголизме актёра

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Умерший от остановки сердца на 62-м году жизни заслуженный артист РФ Вячеслав Гришечкин давно уже не употреблял алкоголь. Об этом заявил директор актёра в беседе с Shot.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

Он опроверг слухи о том, что звезда сериалов "Солдаты", "Бригада" и "Счастливы вместе" якобы имел проблемы с алкоголем. Такие сообщения распространились в СМИ после заявлений шоумена Гогена Солнцева.

Директор актёра подчеркнул, что он страдал от последствий пережитого инфаркта шесть лет и давно не пил спиртное.

Ранее стало известно, что Гришечкин сам предсказал свою смерть в новом сериале 2023 года "Дурдом".

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