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Актёр Вячеслав Гришечкин предсказал свою смерть в сериале "Дурдом" 2023 года

1:05
Шоу-бизнес

Сердце заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина, известного по роли подполковника Староконя в сериале "Солдаты", остановилось 15 сентября. Актёр сам предсказал свою смерть в новом проекте, который вышел в этом году, сообщает "КП".

Актёр Вячеслав Гришечкин предсказал свою смерть в сериале "Дурдом" 2023 года
Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

Сценаристы обыграли в сериале 2023 года реинкарнацию двух колоритных героев "Солдат": прапорщика Шматко и подполковника. В 12-й серии фильма бывший военный Роман, которого играет Алексей Маклаков, вспоминает про лучшего друга-сослуживца. Этого персонажа и исполнил Гришечкин.

От него боевому товарищу приходят посылка и письмо, которое герой Гришечкина пишет, сидя в коляске и с назальной канюлей. Время его заканчивается. Роман, дочитывая письмо, в итоге понимает, что товарища больше нет, и прощается с ним в последний раз.

Ранее коллега Гришечкина Владислав Тюльпанов рассказал о личной трагедии актёра, пережившего огромный стресс.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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