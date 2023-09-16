Стали известны подробности смерти актёра Гришечкина: восемь суток в реанимации

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Причиной смерти заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина, предварительно, стала остановка сердечной деятельности из-за острых нарушений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

По данным издания, 61-летний актёр провёл последние восемь суток в реанимации, а до этого пробыл два дня в частном реабилитационном центре в Одинцове. Туда его отправили якобы принудительно из-за проблем с алкоголем.

Плохо Гришечкину стало 6 сентября, резко поднялась температура до 39, развилась гипертермия. Также врачи диагностировали у него психическое расстройство, вызванное злоупотреблением алкоголем.

7 сентября артиста экстренно доставили в инфекционное отделение больницы. Медики пытались помочь ему больше недели, однако в ночь на 16 сентября он скончался.

Гришечкин за более чем 30 лет кинокарьеры снялся в 167 фильмах, в том числе в популярных сериалах "Каменская", "Солдаты", "Счастливые вместе" и "Бригада".

Ранее директор артиста Максим озвучил главную причину его смерти.

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