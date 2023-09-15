Хью Джекман сообщил о разводе спустя почти 30 лет в браке

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Австралийский актер Хью Джекман и актриса Деборра-Ли Фернесс, которых многие считали одной из образцовых пар Голливуда, объявили о своем разводе после 27 лет совместной жизни. Пара, которая вместе воспитала двух приемных детей, сделала это заявление в своем заявлении.

Фото: openverse

"Нам посчастливилось прожить вместе почти три десятилетия как мужу и жене в замечательном браке, наполненном любовью. Наш путь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить наше индивидуальное развитие", — говорится в заявлении Хью и Деборры-Ли.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс поженились, когда Джекману было 27 лет, а Фернесс — 40. Их продолжительный брак стал заметным событием в индустрии развлечений.

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Хью Джекман опроверг слухи о своем разводе