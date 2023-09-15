Тарзан продал свою картину за миллион рублей

Сергей Глушко, известный как Тарзан, бывший стриптизер, упомянул, что однажды получил более миллиона рублей за одну из своих картин. Хотя Тарзан не занимается активной продажей своих работ с целью получения прибыли, ему удалось продать несколько работ.
Он пояснил: "Один раз было выплачено более миллиона рублей". Несмотря на этот успех, Тарзан рисует не с главной целью заработать деньги; вместо этого он получает личное удовлетворение от своих творений и хранит их у себя дома.
Далее Тарзан описал, как его картины стали неотъемлемой частью его жилого пространства, занимая весь дом на трех этажах. Он поделился анекдотом о том, как его жена, певица Наташа Королева, была удивлена, увидев объем его работ у себя дома. Картины создали неповторимую атмосферу в их доме, и у Тарзана установилась личная связь с ними.
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