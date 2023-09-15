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Тарзан продал свою картину за миллион рублей

0:56
Шоу-бизнес

Сергей Глушко, известный как Тарзан, бывший стриптизер, упомянул, что однажды получил более миллиона рублей за одну из своих картин. Хотя Тарзан не занимается активной продажей своих работ с целью получения прибыли, ему удалось продать несколько работ.

Тарзан продал свою картину за миллион рублей
Фото: Личный Инстаграмм-аккаунт Сергея Глушко

Он пояснил: "Один раз было выплачено более миллиона рублей". Несмотря на этот успех, Тарзан рисует не с главной целью заработать деньги; вместо этого он получает личное удовлетворение от своих творений и хранит их у себя дома.

Далее Тарзан описал, как его картины стали неотъемлемой частью его жилого пространства, занимая весь дом на трех этажах. Он поделился анекдотом о том, как его жена, певица Наташа Королева, была удивлена, увидев объем его работ у себя дома. Картины создали неповторимую атмосферу в их доме, и у Тарзана установилась личная связь с ними.

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НАНЯЛ ХУДОЖНИКА? Люди не верят, что Тарзан сам рисует картины "на миллион"
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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