Телеведущая Ксения Бородина назвала свой вес

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и телеведущая Ксения Бородина раскрыла подписчикам свой вес. Она рассказала, что весит около 50-51 килограмма.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

Со своими поклонниками ведущая провела рубрику "Вопрос/ответ" и рассказала, какую цифру обычно видит на весах. По ее словам, она тщательно следит за фигурой — правильно питается и регулярно посещает тренировки.

При этом она отрицает использование каких-либо стимулирующих средств, например, лекарства от даибета.

Ранее блогер Ксения Бородина рассказала, что не использует средство "Оземпик" для похудения.

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