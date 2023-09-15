Блогер и телеведущая Ксения Бородина раскрыла подписчикам свой вес. Она рассказала, что весит около 50-51 килограмма.
Со своими поклонниками ведущая провела рубрику "Вопрос/ответ" и рассказала, какую цифру обычно видит на весах. По ее словам, она тщательно следит за фигурой — правильно питается и регулярно посещает тренировки.
При этом она отрицает использование каких-либо стимулирующих средств, например, лекарства от даибета.
Ранее блогер Ксения Бородина рассказала, что не использует средство "Оземпик" для похудения.
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