В Удмуртии скончался российский комик Вячеслав Цветной

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный артист удмуртской эстрады и автор юмористических рассказов Вячеслав Цветной скончался 14 сентября. О смерти артиста сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Фото: ВКонтакте

На своей странице в ВКонтакте он написал о природном таланте Цветного, а также о полных залах на его выступлениях.

"Мы тебя будем помнить, друг!!! Спасибо за всё, что ты успел оставить для своего народа!!!" — написал министр культуры.

Причины смерти и дата проведения церемонии прощания пока не разглашаются.

Ранее комик Дмитрий Романов пожаловался на проблемы со здоровьем.

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