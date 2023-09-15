Комик Дмитрий Романов, уехавший из России, на своем YouTube-канале рассказал, что столкнулся с кризисом в жизни.
Пошатнулось здоровье артиста. Потело словам, он сорвал спину, лег на пол и не мог встать. Проблемы начались в связи с перетаскивающем тяжестей. Однако юморист решил взяться за себя, теперь он регулярно занимается гимнастикой и укрепляет мышцы спины.
Лечение спины также помогло ему поменять некоторые взгляды на жизнь и дальнейшее развитие.
Ранее другой комик Нурлан Сабуров раскрыл свои заработки в популярной шоу "ЧБД".
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