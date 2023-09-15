Комик Дмитрий Романов пожаловался на проблемы со здоровьем

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Дмитрий Романов, уехавший из России, на своем YouTube-канале рассказал, что столкнулся с кризисом в жизни.

Фото: prt scr youtube.com/Дмитрий Романов

Пошатнулось здоровье артиста. Потело словам, он сорвал спину, лег на пол и не мог встать. Проблемы начались в связи с перетаскивающем тяжестей. Однако юморист решил взяться за себя, теперь он регулярно занимается гимнастикой и укрепляет мышцы спины.

Лечение спины также помогло ему поменять некоторые взгляды на жизнь и дальнейшее развитие.

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