Комик Нурлан Сабуров рассказал о небольшом заработке в шоу "ЧБД"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный комик Нурлан Сабуров заявил, что вопреки распространённому мнению, он не зарабатывал больших денег в шоу "Что было дальше?".

Фото: Кадр из шоу Нурлана Сабурова "Что было дальше"

По его словам, он зарабатывал хорошие деньги, но их нельзя назвать "такими уж большими".

"Когда в Forbes объявили, что 3,2 миллиона долларов заработал Labelcom (YouTube-канал, где публиковались выпуски "ЧБД"), и меня поставили во главу этого рейтинга, многие подумали, что у меня 3,2 миллиона долларов. Это было очень далеко от правды", — подчеркнул юморист в подкасте "Зamandas", доступном на YouTube.

Сабуров рассказал, что выход этой статьи заставил некоторых людей выпрашивать у него пожертвования.

Ранее стало известно, что иноагент Максим Галкин* вынужден был снизить ценник на свои выступления.

*признан иностранным агентом в РФ.