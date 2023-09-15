Популярный комик Нурлан Сабуров заявил, что вопреки распространённому мнению, он не зарабатывал больших денег в шоу "Что было дальше?".
По его словам, он зарабатывал хорошие деньги, но их нельзя назвать "такими уж большими".
"Когда в Forbes объявили, что 3,2 миллиона долларов заработал Labelcom (YouTube-канал, где публиковались выпуски "ЧБД"), и меня поставили во главу этого рейтинга, многие подумали, что у меня 3,2 миллиона долларов. Это было очень далеко от правды", — подчеркнул юморист в подкасте "Зamandas", доступном на YouTube.
Сабуров рассказал, что выход этой статьи заставил некоторых людей выпрашивать у него пожертвования.
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*признан иностранным агентом в РФ.
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