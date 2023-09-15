Бортич в свадебном платье поддержала брошенную Петровым актрису Милославскую

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Александра Петрова Стася Милославская никак не комментирует женитьбу актера на девушке по имени Виктория. За нее выступают ее подруги и в своеобразной манере дают понять, что артист поступил некрасиво.

Фото: личный аккаунт Стаси Милослваской в Инстаграм

Актриса Александра Бортич нарядилась в свадебный наряд, размазала по лицу тушь и губную помаду и в таком виде отправилась к Театр Ермоловой, где репетировала Милославская. Подруга спела для нее известную песню "Ты чужая невеста", намекая таким образом на некрасивое поведение Александра Петрова.

Милославскую такой жест поддержал, она улыбнулась и обняла подругу. При этом никаких комментариев по поводу разрыва романтических отношений с Александром Петровым она не дает.

Ранее еще одна ее подруга, актриса Кристина Асмус публично "похоронила" артиста за то, что он женился не на Стасе Милославской.

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