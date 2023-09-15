Актер Хью Джекман и его супруга Деборра-Ли разводятся после 27 лет брака

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

StarHit пишет, что одна из крепких пар актер Хью Джекман и актриса Деборра-Ли Фернесс объявила о своем разводе. В официальном заявлении о разводе указывается, что они провели вместе практически три десятилетия в прекрасном, любящем браке, однако теперь они приняли решение расстаться. Несмотря на это, они подчеркивают, что семья остается и всегда будет их главным приоритетом.

Фото: "Hugh Jackman" by JiBs. is licensed under CC BY 2.0.

Хью и Деборра-Ли не хотят углубляться в причины разрыва и подчеркивают, что развод проходит на мирной ноте. Они обещают поддерживать общение ради детей, что является важным аспектом при разводе для сохранения семейных связей и благополучия детей.

"Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение нашей частной жизни, поскольку наша семья проходит этот переходный период во всей нашей жизни", — сказали бывшие супруги.

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