Певица Ханна рассказала о личной жизни до встречи с Пашу

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Ханна (Анна Курьянова) и бизнесмен Пашу (Павел Курьянов) одни из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. У них двое дочерей, они воспитывают их в любящей и заботливой семье.

Фото: Личный аккаунт Пашу в Instagram

Super.ru пишет, что Ханна смогла найти счастье в своей семье и продолжает строить крепкие отношения с Пашей. Однако певица призналась, в предыдущих отношениях до Пашу ей было не так сладко.

В рубрике "Вопрос/ответ" в своих соцсетях Ханна призналась, за что ей было стыдно. И оказывается, из-за одного из бывших ухажеров она однажды даже рыдала на подоконнике.

"У меня было несколько серьезных отношений до Пашу, но только из-за одного бывшего я сидела и ревела на подоконнике, — сказала артистка.

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