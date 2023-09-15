Кардиолог: у композитора Игоря Николаева быстро развивается атеросклероз коронарных артерий

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У музыканта и композитора Игоря Николаева, которого 15 сентября госпитализировали из-за проблем с сердцем, быстро развивается атеросклероз коронарных артерий. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Фото: prt scr youtube.com/Между нами

Ранее артисту уже поставили стент из-за инфаркта. Эксперт отметил, что делается это только когда есть сужение коронарных сосудов не менее, чем на 70 процентов.

По словам врача, атеросклероз — такая болезнь, которая может протекать и пятьдесят лет, и пятьдесят секунд, а может и закончиться за пятьдесят секунд.

Специалист предположил, что болезнь Николаева прогрессирует, причём довольно быстро, если учесть, что во время прошлой госпитализации в начале года ему наверняка поставили самые современные стенты.

Конев также не стал давать прогнозов по состоянию певца, отметив, что у всех болезнь протекает индивидуально.

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Игорь Николаев госпитализирован в тяжелом состоянии