Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марков об участии Зеленского в заседании Совбеза ООН: США хотят заморозить конфликт
Для командиров ВСУ настоящим кошмаром стала массовая сдача в плен мобилизованных
У Маргариты Дробязко отняли литовское гражданство за то, что она выступает в России
Продажа билетов на шоу Навки в Алма-Ате приостановлена по просьбе организаторов
Главком ВСУ Залужный встретился с союзниками и обещал "хорошие новости"
Певица Нюша выложила фото в платье из волос
51-летний Джаред Лето рассказал, как победил наркозависимость и остался жив
Елена Исинбаева в стихах заговорила о предательстве и насмешках в свой адрес
Сын Виктора Рыбина после развода съехался с новой девушкой

Кардиолог: у композитора Игоря Николаева быстро развивается атеросклероз коронарных артерий

1:02
Шоу-бизнес

У музыканта и композитора Игоря Николаева, которого 15 сентября госпитализировали из-за проблем с сердцем, быстро развивается атеросклероз коронарных артерий. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Кардиолог: у композитора Игоря Николаева быстро развивается атеросклероз коронарных артерий
Фото: prt scr youtube.com/Между нами

Ранее артисту уже поставили стент из-за инфаркта. Эксперт отметил, что делается это только когда есть сужение коронарных сосудов не менее, чем на 70 процентов.

По словам врача, атеросклероз — такая болезнь, которая может протекать и пятьдесят лет, и пятьдесят секунд, а может и закончиться за пятьдесят секунд. 

Специалист предположил, что болезнь Николаева прогрессирует, причём довольно быстро, если учесть, что во время прошлой госпитализации в начале года ему наверняка поставили самые современные стенты.

Конев также не стал давать прогнозов по состоянию певца, отметив, что у всех болезнь протекает индивидуально.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Игорь Николаев госпитализирован в тяжелом состоянии
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно, как Пугачева избавлялась от конкурентов Филиппа Киркорова

Артистка напомнила, какой жесткой и властной была Алла Пугачева.

Актриса Елена Борзова рассказала о ликвидации Демарина Пугачевой ради Киркорова
РИА Новости: ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
Опасный путь: ВСУ жестоко обошлись с пленными солдатами РФ
В Москве задержали с наркотиками заслуженную артистку России
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
Австрия не хочет пускать Болгарию в Шенген Михаил Плисюк Доктор Мейнерт исследовал долгожителей Сергей Лебедев Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ
Не справились со своей задачей: Армения обвинила миротворцев России
Не справились со своей задачей: Армения обвинила миротворцев России
Последние материалы
Для командиров ВСУ настоящим кошмаром стала массовая сдача в плен мобилизованных
У Маргариты Дробязко отняли литовское гражданство за то, что она выступает в России
Востоковед: ход СВО повлияет на судьбу Нагорного Карабаха
Продажа билетов на шоу Навки в Алма-Ате приостановлена по просьбе организаторов
Главком ВСУ Залужный встретился с союзниками и обещал "хорошие новости"
Певица Нюша выложила фото в платье из волос
51-летний Джаред Лето рассказал, как победил наркозависимость и остался жив
Елена Исинбаева в стихах заговорила о предательстве и насмешках в свой адрес
Сын Виктора Рыбина после развода съехался с новой девушкой
Певец Игорь Николаев переведён в реанимацию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников