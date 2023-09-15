Елена Исинбаева в стихах заговорила о предательстве и насмешках в свой адрес

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заговорила о предательстве и дала ответ своим обидчикам в стихотворной форме. Об этом пишет StarHit.

Фото: prt scr youtube.com/ ГТРК "Волгоград-ТРВ". "Волгоград 24"

Еще несколько месяцев назад спортсменка неприятно удивила соотечественников, буквально заявив, что отрекается от всего русского. Она возобновила членство в Международном олимпийском комитете, при этом отказавшись от звания майора, врученного ей министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В связи со сложившейся ситуацией Исинбаева получила осуждение и критику от россиян, ведь МОК ограничивает участие российских спортсменов в международных соревнованиях. И сейчас Елена поделилась в своем блоге стихотворением, которое, по всей видимости, описывает ее состояние.

"Когда в тебя бросают камни, Ты гордо голову держи, Ведь у тебя на сердце правда, В словах нет даже капли лжи".

Отдельные строки можно считать ответом всем обидчикам, всем злопыхателям.

"И пусть легко тебя обидеть, Пусть бьют, когда совсем не ждешь, Запомни, что судьба все видит — Обидчикам закроет рот".

Ранее стало известно, кто из известных россиян, эмигрировавших за границу, не вернется домой.

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