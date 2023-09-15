Сын Виктора Рыбина после развода съехался с новой девушкой

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Василий Рыбин — сын артистов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой является музыкантом и успешным предпринимателем. StarHit пишет, что он прожил несколько месяцев с Дарьей, своей первой любовью, после чего они поженились. Однако, впоследствии последовал развод.

Фото: Личный аккаунт Василия Рыбина в Instagram

В настоящее время Василий Рыбин счастлив со своей новой избранницей, которая является бьюти-специалистом. У них есть много романтических фотографий в социальных сетях, на которых они обнимаются.

Василий и его девушка живут вместе, в доме, который ему был подарен известными родителями. Вася Рыбин имеет свою музыкальную школу с собственным штатом сотрудников и преподавателей, и он неплохо зарабатывает.

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