Российский певец и композитор Игорь Николаев переведен в реанимационное отделение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как пишут журналисты, врачи борются за жизнь народного артиста России. По имеющейся информации, у Игоря Николаева были обнаружены следы перенесенного обширного инфаркта.
63-летний артист находится в сознании, у него нарушена работа сердца. Специалисты дают ему седативные препараты, пытаясь стабилизировать ритм. Именно по результатам ЭКГ стало известно о том, что у Николаева был инфаркт. Пока что результаты анализов неутешительные.
К Игорю Николаеву не пускают даже самых близких родственников.
Ранее мы писали о том, что Игорь Николаев был госпитализирован, его состояние оценивалось как тяжелое.
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