Певец Игорь Николаев переведён в реанимацию

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец и композитор Игорь Николаев переведен в реанимационное отделение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: prt scr youtube.com/Между нами

Как пишут журналисты, врачи борются за жизнь народного артиста России. По имеющейся информации, у Игоря Николаева были обнаружены следы перенесенного обширного инфаркта.

63-летний артист находится в сознании, у него нарушена работа сердца. Специалисты дают ему седативные препараты, пытаясь стабилизировать ритм. Именно по результатам ЭКГ стало известно о том, что у Николаева был инфаркт. Пока что результаты анализов неутешительные.

К Игорю Николаеву не пускают даже самых близких родственников.

Ранее мы писали о том, что Игорь Николаев был госпитализирован, его состояние оценивалось как тяжелое.

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