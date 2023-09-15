Певица Калашникова объяснила причину внезапной женитьбы актёра Петрова: ничего удивительного

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Калашникова объяснила причину спонтанной свадьбы популярного российского актёра Александра Петрова на 22-летней Виктории Антоновой. Как рассказал сам артист, с девушкой он случайно познакомился на улице. Недавно они расписались в Барвихе, однако к торжеству никто не готовился.

Фото: Скриншот из видео YouTube

По словам певицы, о предстоящей женитьбе не знали даже его близкие друзья. Все общие приятели заявляют, что он им ничего не сказал, никто от него такого не ожидал.

По мнению Калашниковой, понять Александра можно: он уже добился в жизни многого, но ему, конечно, хочется настоящей и крепкой семьи.

"Ничего удивительного в том, что он выбрал простую девушку, не из мира кино и шоу-бизнеса. У него же был опыт отношения с актрисами. Фактически все, с кем он встречался, были из актёрской среды. Построить семью, где два человека — артисты, очень сложно", — отметила певица в беседе с "МК".

Она считает, что молодая жена будет ждать Петрова дома, а он сможет "перевоспитать" её под себя.

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Актер Александр Петров женился