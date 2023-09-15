Рэпер Моргенштерн* назвал три важных условия для интервью у Собчак

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил о готовности дать интервью журналистке Ксении Собчак при соблюдении определенных условий. Свое обращение к телеведущей он опубликовал личном в блоге.

Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

Сначала Моргенштерн признался, что Ксения Собчак выглядит "недурно". А затем назвал три важных условия, при которых готов встретиться со светской львицей для записи интервью.

Во-первых, говорить он готов исключительно в Дубае, так как возвращаться в Москву он не намерен. По его словам, он не хочет как его друг, тиктокер Даня Милохин бежать впопыхах из страны из-за призывов забрать в армию. Во-вторых, Собчак не должна использовать наушник, чтобы получать подсказки от своей команды.

"В-третьих, самая главная причина, по которой я готов пожертвовать собой и снова отдать себя на растерзание вам — рекламная интеграция. Она в нашем интервью за мной", — резюмировал исполнитель.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала новый клип Алишера и заявила, что ждет хит от рэпера в стиле Михаила Круга.

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