Дочь певицы Славы (Анастасия Сланевская) Александра Морозова заявила, что пластический хирург Тимур Хайдаров предъявляет миру лживые факты. Ее слова приводит "Московский комсомолец".
Девушка отметила, что ей обидно за мать, так как Хайдаров говорит неправду.
"Говорили, например, что мама не была ни разу на приеме после операции, но я же была вместе с ней на этом приеме!" — отметила Морозова.
Певица Слава в июле этого года обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной пластике груди и потребовала пять миллионов рублей. В свою очередь звездный врач пожаловался на вымогательство и отказал звезде. В настоящее время обе стороны наняли адвокатов.
Ранее певица Слава записала видеообращение к Хайдарову из стриптиз-клуба в нетрезвом виде.
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