Дочь певицы Славы обвинила хирурга Хайдарова во лжи

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь певицы Славы (Анастасия Сланевская) Александра Морозова заявила, что пластический хирург Тимур Хайдаров предъявляет миру лживые факты. Ее слова приводит "Московский комсомолец".

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Девушка отметила, что ей обидно за мать, так как Хайдаров говорит неправду.

"Говорили, например, что мама не была ни разу на приеме после операции, но я же была вместе с ней на этом приеме!" — отметила Морозова.

Певица Слава в июле этого года обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной пластике груди и потребовала пять миллионов рублей. В свою очередь звездный врач пожаловался на вымогательство и отказал звезде. В настоящее время обе стороны наняли адвокатов.

Ранее певица Слава записала видеообращение к Хайдарову из стриптиз-клуба в нетрезвом виде.

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