Муж Натальи Королевой Тарзан заявил об отсутствии профессии стриптиза

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Художник и бывший танцор Сергей Глушко, более известный как Тарзан, рассказал, как реагирует, когда его называют стриптизером. По его словам, такой профессии не существует.

Фото: prt scr youtube.com/Невская студия

"Я чувствую пятый элемент. Когда мне говорят: "Вы — стриптизер", я отвечаю, что нет такой профессии. Я по диплому "Инженер-энергетик". И я работаю по специальности, потому что все, чем я занимаюсь — это все чистая энергия. Если ты думаешь только о бабках, отдачи никакой не будет", — подчеркнул Тарзан в беседе с изданием PROZvezd.

Мужчина побывал в Африке, где полностью пересмотрел свои взгляды на жизнь. По его словам, там люди умеют наслаждаться жизнью без всяких благ цивилизации. Он уверен, что людям нужно научиться "ходить по земле", есть здоровую пищу и "вернуться к истокам", чтобы найти свое счастье.

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