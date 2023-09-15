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Муж Натальи Королевой Тарзан заявил об отсутствии профессии стриптиза

1:00
Шоу-бизнес

Художник и бывший танцор Сергей Глушко, более известный как Тарзан, рассказал, как реагирует, когда его называют стриптизером. По его словам, такой профессии не существует.

Муж Натальи Королевой Тарзан заявил об отсутствии профессии стриптиза
Фото: prt scr youtube.com/Невская студия

"Я чувствую пятый элемент. Когда мне говорят: "Вы — стриптизер", я отвечаю, что нет такой профессии. Я по диплому "Инженер-энергетик". И я работаю по специальности, потому что все, чем я занимаюсь — это все чистая энергия. Если ты думаешь только о бабках, отдачи никакой не будет", — подчеркнул Тарзан в беседе с изданием PROZvezd.

Мужчина побывал в Африке, где полностью пересмотрел свои взгляды на жизнь. По его словам, там люди умеют наслаждаться жизнью без всяких благ цивилизации. Он уверен, что людям нужно научиться "ходить по земле", есть здоровую пищу и "вернуться к истокам", чтобы найти свое счастье.

Ранее теща Александра Петрова прокомментировала тайную женитьбу артиста.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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