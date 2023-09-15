Юморист Максим Галкин снизил стоимость корпоратива до 75 тысяч евро

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Корпоративы юмориста Максима Галкина (по решению Минюста РФ внесен в реестр иноагентов) стоят теперь 75 тысяч евро. Как пишет Telegram-канал Mash, ранее ценник на частные выступления начинался от 120 тысяч евро.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В настоящее время стоимость закрытого выступления Максима Галкина снижен почти вдвое, к тому же есть возможность торга. Райдер артиста позволяет заранее согласовать темы для шуток.

Как пишут журналисты, ранее концерты Галкина отменялись из-за провокаций, политической ситуации в мире и дорогостоящих билетов. Так, от его выступлений отказались в Эстонии и Казахстане.

Руководитель Управления культуры города Алма-Аты Гани Майлибаев в августе объяснял, что концерт Галкина отменили из-за несогласованности графиков.

"Даты, которые они просили, заняты другими мероприятиями. Кроме того, они официально не заключили договор и начали продажу билетов. Этого делать нельзя", — рассказал он.

Ранее жена поэта-песенника Николая Зиновьева Елена Борзова рассказала, как Алла Пугачева убирала конкурентов.

*признан иноагентом в РФ.

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