Теща Александра Петрова назвала свадьбу дочери и актера "сказочной историей"

Теща Александра Петрова, сотрудник Центра развития национальной культуры Татьяна Лескова считает необычную историю знакомства и быстрой свадьбы дочери и популярного артиста "сказочной". Она пожелала молодоженам счастья, и выразила надежду на скорое пополнение в семье.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В беседе с журналистами "КП" женщина призналась, что редко смотрит телевизор. При этом она знает актера Александра Петрова, так как видела такие фильмы, как "Лед" и "Т-34".

"Конечно, Саша мне нравится как актер, но главный его талант — это его душа, душевные качества", — подчеркнула Лескова.

Актер Александр Петров сообщил в своем блоге, что стал мужем таинственной незнакомки по имени Виктория, с которой он познакомился на улице. Артист признался, что очень счастлив.

Ранее актриса Кристина Асмус публично "похоронила" Александра Петрова за его выбор жены.

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