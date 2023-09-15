Анна Калашникова ищет жену для бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анна Калашникова появилась на премьере фильма "Барби" в объятиях бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина. По ее словам, они поддерживают дружеское общение.

Фото: prt scr youtube.com/PROжизнь

"Мы и не прекращали общение с Прохором. Просто в последние два года общения было меньше, поскольку у Прохора был траур в связи со смертью жены. А так мы, конечно же, поддерживаем друг друга, ходим иногда вместе в кино, он передает подарки для моего сынишки Дани", — рассказала певица журналистам "Первого женского".

Калашникова уверена, что Шаляпину пора остепениться, найти жену и завести детей. Сама она готова ему в этом помочь и предлагает познакомить артиста с подругой.

"Прохору нужна семья, дети. Думаю, он будет прекрасным отцом. Осталось только найти достойную жену", — отметила певица.

Сама Анна не готова дать шанс бывшему бойфренду, так как у нее есть гражданский муж, о котором Прохору известно.

Ранее Прохор Шаляпин предрек певцу SHAMAN трагическую судьбу.

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