Актриса Эвелина Бледанс уверена в отсутствии у Зеленского знаний в политике

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Эвелина Бледанс высказалась по поводу поведения нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Когда-то они вместе играли в нескольких фильмах, также звезда приезжала в Киев на телешоу "Вечерний квартал".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Владимира Зеленского

Бледанс призналась, что удивлена тем, как ведет себя государственный деятель Украинского государства. В начале выборной кампании он обещал дружбу и сотрудничество с Россией, а по итогу объединялся с западными политиками против России.

"Это такая запутанная игра мировых лидеров. А Зеленский, конечно же, просто маленький человек, артист. Артисты — все равно обычные люди, занимающиеся своей профессией. И вдруг оказавшись при такой власти, все равно есть ощущение, что Зеленский не властвует. Он просто выполняет то, что ему говорят. Потому что ну откуда у артиста может взяться вот это знание в политике, опыт, это же вообще другое. Поэтому мне все-таки кажется, что Зеленский — это просто лицо, которое будет получать по лицу по любому поводу в любой момент. Боюсь, что совсем не он принимает эти решения", — сказала aif.ru Бледанс, добавив, что она "всегда была вне политики".

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