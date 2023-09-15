Алиана Устиненко - участница телестройки "Дом-2", известна своими откровенными рассказами о своей личной жизни. Super.ru пишет, что недавно Алиана опубликовала подробности, которые некоторые подписчики считали слишком интимными и неуместными для матери двоих детей.
Особенно смутил публику торт, который Алиана подарила своему партнеру Маркусу на его день рождения. На нем была надпись откровенная подпись адресованная ее молодому человеку. Некоторые люди приняли это с юмором, но другие считают, что это слишком провокационно. В комментариях подписчики выразили свое негодование, утверждая, что интимные сюрпризы следует оставлять за кадром и не делиться такими деталями со всеми.
Алиана не проигнорировала эти претензии и заявила, что не считает, что перешла черту. Она отметила, что не стесняется говорить о таких вещах и что все взрослые люди. Устиненко также поделилась другими интимными деталями своей жизни в сторис, включая свои планы на рождение еще детей и ожидание начала следующей менструации.
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