Звезда "Дома-2" Алиана Устиненко поделилась подробностями сексуальной жизни

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Алиана Устиненко - участница телестройки "Дом-2", известна своими откровенными рассказами о своей личной жизни. Super.ru пишет, что недавно Алиана опубликовала подробности, которые некоторые подписчики считали слишком интимными и неуместными для матери двоих детей.

Фото: Личный аккаунт Алианы Устиненко в Instagram

Особенно смутил публику торт, который Алиана подарила своему партнеру Маркусу на его день рождения. На нем была надпись откровенная подпись адресованная ее молодому человеку. Некоторые люди приняли это с юмором, но другие считают, что это слишком провокационно. В комментариях подписчики выразили свое негодование, утверждая, что интимные сюрпризы следует оставлять за кадром и не делиться такими деталями со всеми.

Алиана не проигнорировала эти претензии и заявила, что не считает, что перешла черту. Она отметила, что не стесняется говорить о таких вещах и что все взрослые люди. Устиненко также поделилась другими интимными деталями своей жизни в сторис, включая свои планы на рождение еще детей и ожидание начала следующей менструации.

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