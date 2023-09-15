21-летняя стримерша Амина Тендерлибае сделала пластическую операцию

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Амина Тендерлибае (Амина Мирзоева) стримерша и певица, сообщила своим подписчикам о том, что неделю назад она сделала пластическую операцию, увеличив грудь. Она также отметила, что она чувствует себя плохо и почти не появляется в социальных сетях из-за процесса реабилитации. Несмотря на это, она пока не планирует делиться подробностями или показывать фотографии до и после операции.

Фото: Личный аккаунт Амины Тендерлибае в Instagram

"Неделю назад я сделала операцию по увеличению груди. Именно по этой причине я сейчас отсутствую, мне безумно плохо. Не хочу никак обсасывать эту тему, просто держу вас в курсе", — написала Амина Тендерлибае в своем Telegram-канале.

Новость вызвала удивление у ее подписчиков, и комментарии в основном состоят из междометий или выражений удивления. По словам девушки, над увеличением груди она задумывалась уже давно.

Напомним, что это не первая пластическая операция для Амины, она уже делала ринопластику для изменения формы носа. После этой операции она стала появляться в Сети без черной маски, которая раньше была ее отличительной "фишкой".

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