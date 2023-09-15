Актер Чернов рассказал об испорченной еде на банкете в "Иване Васильевиче"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Юрий Чернов поделился воспоминаниями съемочного процесса кинофильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". По его словам, больше всего ему запомнилась сцена пира героев Бунда и Милославского.

Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Чернов рассказал, что ради сцены на "Мосфильме" был накрыт "потрясающий" стол. Привезли даже черную, красную и баклажанную икру. Однако реквизиторы специально облили всю еду какой-то химической жидкостью, чтобы она была несъедобной.

"Все это было настоящее. Но всю эту вкусную еду облили какой-то химической жидкостью, то есть испортили, сделали несъедобной. Это было сделано для того, чтоб мы ничего не съели со стола. А то актеры любили, пока режиссер не видит, что-нибудь отщипнуть от пирога, например, и этим портили реквизиторские блюда", — рассказал Чернов журналистам "АиФ".

Ранее стало известно, что телеведущий Иван Ургант прибыл в Санкт-Петербург для съемок в дебютной картине журналиста Николая Солодникова.

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