Новоиспеченная супруга Александра Петрова призвала людей верить в любовь

Российский актер Александр Петров сообщил в своих соцсетях о женитьбе на девушке по имени Виктория, с которой познакомился на улице. Новоиспеченная жена артиста сделала репост его записи и обратилась к подписчикам с призывом верить в любовь.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Будьте настоящими, верьте в любовь! Муж!" — написала она.

Девушка взяла фамилию своего мужа и стала Петровой Викторией.

Александр Петров удивил публику своим заявлением о тайной женитьбе, так как обычно он не любит распространяться о своей личной жизни. Однако, по его словам, он специально написал этот пост, так как его супруга не относится к миру кино, поэтому не привыкла к публичности. Но так как за ним пристально следят и все равно узнают, он таким образом решил уберечь свою жену от лишнего внимания.

Ранее Александра Петрова поздравила его бывшая возлюбленная, актриса Ирина Старшенбаум.

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