Бывшая девушка Петрова поздравила его с тайной свадьбой

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Александр Петров тайно женился на своей избраннице Виктории, с которой, по его словам, познакомился на улице. Его бывшая девушка, актриса Ирина Старшенбаум поздравила новобрачных.

Фото: Скриншот из видео YouTube

Петров в своем блоге рассказал подписчикам о своей жене, поделился тем, что она не из публичных, поэтому не привыкла к пристальному вниманию. При этом актер признался, что счастлив, что девушка — его мечта. Ирина Старшенбаум не была многословной и написала под постом: "Поздравляю, Саня!".

Новость, которой поделился артист, стала неожиданностью для всех, так как никто не знал, что Петров расстался с другой актрисой Стасей Милославский, с которой прожил пять лет.

Ранее стало известно, что актер Александр Петров женился в ЗАГСе в Барвихе на девушке по имени Виктория.

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