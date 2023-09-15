Певец Хабиб посвятил хит "Ягода малинка" Вале Карнавал

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Трек "Ягода малинка" в 2021 году стал одним из самых популярных на российской эстраде. Благодаря ему певец Хабиб обрел огромную популярность. Недавно артист впервые рассказал, кому посвятил эту композицию.

Фото: prt scr youtube.com/Хабиб

Юный исполнитель в эфире программы "Подкаст. Лаб" на Первом канале признался, что посвятил свой хит блогеру Вале Карнавал.

"Когда создавалась песня, я придумывал какое-то обращение на первых секундах трека. Во всем известном варианте звучит: "Всем девчонкам посвящается", хотя изначально была другая версия", — сообщил музыкант.

После этого Хабиб попросил включить другую версию песни, в которой трек начинается с обращения Вале Карнавал. Девушка, которая в этот момент находилась в студии, вскочила со своего места и подбежала к певцу, чтобы обнять его.

В программе Хабиб также рассказал, что работа полицейским. По его словам, когда он увольнялся со службы то дал обещание, что пригласит своих коллег на концерт, когда станет популярным. Через три года певец выкупил 100 билетов на концерт в Казани для бывших сослуживцев и их родственников.

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