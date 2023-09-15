Актриса Настасья Самбурская в белье показала лечебные процедуры

Российская актриса Настасья Самбурская любит выкладывать не всеобщее обозрение откровенные снимки. В этот раз артистка поделилась кадрами в странном нижнем белье.

Фото: личный аккаунт Настасьи Самбурской в Инстаграм

Звезда решила отправиться в санаторий откуда делиться в социальных сетях подробностями лечения. Актриса опубликовала снимок, на котором она лежит в ванне в прозрачном топе, одноразовых трусах и шапочке.

"Продолжаю лечить нервы. На этот раз водными процедурами", — подписала снимок Самбурская.

Ранее Настасья Самбурская рассказала, что добилась стройной фигуры благодаря ежедневным тренировкам и специальной диете.

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