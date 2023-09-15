Дмитрий Шепелев в шоу "ОК на связи!": "Очень хотелось, чтобы моим соведущим был сын Платон"

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Ведущий Дмитрий Шепелев стал гостем нового сезона шоу "ОК на связи!" в социальной сети "Одноклассники".

Фото: https://cloud.mail.ru/public/7Qnx/LSfxV3Z9Y

В интервью он рассказал о хобби своего сына Платона, школьной любви и съемках шоу "В кругу друзей" для телеканала "Россия".

— В шоу "Полтора спортсмена" от Одноклассников у тебя два молодых соведущих. Не было у тебя такого разговора с сыном, что "У меня уже соведущий, который фактически твой ровесник — ты готовься потихонечку?"

— На самом деле, история складывалась таким образом, что когда мы обсуждали это шоу, продюсеры хотели, чтобы я вёл его с Платоном. Но я заволновался, забоялся и решил проверить на других детях — посмотреть, как это работает. Если будет второй сезон, мне бы очень хотелось, чтобы моим соведущим был Платон — я буду очень рад, если он примет участие в этом шоу.

— Как ты будешь смотреть теперь уже на своего сына, который прыгает на батуте до потолка восьмиметрового здания?

— На самом деле, он очень многое попробовал. Мы перебрали очень много разных секций, и поэтому для него многое будет не в новинку. Сейчас Платон занимается баскетболом.

— А до этого что было?

— Он играл в большой теннис, где выиграл свой первый детский кубок. Я в детстве занимался теннисом и продолжаю играть сейчас. Мне, конечно, как любому родителю, хотелось, чтобы Платон тоже занимался большим теннисом. Я привел его в секцию, он начал тренироваться. Спустя год он выиграл свой первый трофей — принес его домой, поставил на стол и сказал: "Папа, я всё". И бросил теннис и пошел играть в баскет.

— В свое удовольствие?

— Абсолютно в свое удовольствие.

— Когда он на поле находится, ты там сидишь как бы тихо внутри переживаешь или ты рвешь и мечешь? У тебя есть, может быть, транспарант какой-то нарисованный от руки или распечатанный? Как ты сопровождаешь спортивные соревнования ребенка? Так же, как мы видели — с криком, ором?

— Нет. Это очень тяжело. Платон рано начал заниматься спортом. Он встал у меня на лыжи в два года, на сноуборд — в четыре года, в этом же возрасте он начал кататься на скейте и крутить флипы, кикфлипы и прочее. Он начал заниматься теннисом, когда ему было лет 7 или 8. И последние два года он занимается баскетом. Короче он всё время в спорте, я много раз был на соревнованиях. Это испытание не для ребенка, а для взрослого. Потому что за ним наблюдать — это просто сердце можно вырвать.

Откровенно говоря, я считаю, что большинство родителей, чьи дети занимаются спортом, абсолютно больные люди. Их вообще не надо подпускать к спортивным площадкам, к детям. И то, как проявляют себя взрослые во время детских соревнований, это ад. Поэтому, честно говоря, многим следовало бы оставаться где-то в стороне.

Особенно этого много в теннисе, когда всё зависит от одного ребенка и его накачивает тренер, накачивают родители, накачивают мальчик или девочка, которые с противоположной стороны сетки. И это просто безумие...

Сейчас мы ездим на соревнования просто каждую неделю, поэтому ты не можешь все нервы там оставить. Поэтому я стал относиться к баскетбольным соревнованиям совершенно спокойно.

— Как сделать так, чтобы ребенок взял эту гитару и начал играть? Как ты его подвел к этому? Сейчас же все рэперы.

— Да, это правда. Кстати, Платон слушает Трэвиса Скотта и всю их компанию. Но любит тяжелую гитарную музыку.

— Как вот такой человек — мягкий, добрый, с голубыми глазами — заставил пилить музло своего сына?

— Я его не заставлял. У меня выдающийся сын. Он сам выбирает то, что ему нравится. Я просто стараюсь ему в этом помочь. У него первый преподаватель музыки — преподаватель фортепиано — появился, когда Платону было где-то 2,5 или 3 года. Платон начинал с фортепиано, после этого он увлекся гитарой. Это произошло, наверное, года через 3 или через 4. Он почему-то влюбился в "Нирвану". Сам. Я ему ставил разную музыку, и у него отозвалась музыка "Нирваны". Он срочно потребовал, чтобы мы перестали делать ему стрижку, он отрастил волосы. Попросил, чтобы мы покрасили ему волосы в такой же цвет, как у Курта Кобейна.

Но у него не было гитары. Но ему очень хотелось, чтобы гитара была. И пока Дед Мороз гитару не принес, он играл на клюшке вместо гитары. Изображал всё вот это вот отчаяние и депрессию Курта Кобейна.

Это было его первое музыкальное увлечение. Он получил на Новый год от Деда Мороза свою первую электрогитару. Детскую, короткую.

— Он заказал или ты решил вместо клюшки купить?

— Он просил — Дед Мороз исполнил. Просто Платон до сих пор верит в Деда Мороза.

— То есть он играет металл, но верит в Деда Мороза? Идеальное сочетание.

— Да, поэтому я сейчас говорю, что Дед Мороз принес электрогитару. Первую и вторую тоже. Две принес.

И я пригласил преподавателя, который помог ему развиваться в музыке, которая ему нравится. И так от "Нирваны" он пришел к Green Day. От Green Day он перешел к Guns N' Roses. А после Guns N' Roses появился Slipknot, который он сейчас рубит.

— Вот у тебя еще сын Тихон. Как у них отношения с Платоном? Донашивает он его сноубордические костюмы, доигрывает на его клюшке, пока еще не подрос?

— Некоторые модные шмотки, которые Платон совсем не носил, мы приберегли.

— А вот на уровне, так скажем, биологической заботы — было такое, чтобы старший менял подгузники?

— Самое большое, что сделал Платон на данный момент по этой теме — это он находился рядом. Люди, которые когда-нибудь меняли подгузник ребенку, знают, что это тоже тяжелое испытание. Поэтому Платон большой молодец.

— Как вы в семье общаетесь?

— Меня больше всего беспокоит, что Тихон меня называет Дима. Я не понимаю, в чем дело. Я говорю — почему ты не называешь меня "отец" или хотя бы "папа".

— Скажите, какой стереотип про белорусов вас бесит больше всего? (Вопрос из зала)

— Я не люблю, когда люди едут в Минск и говорят одно и то же — "Чисто". Меня это выбешивает. Не знаю почему.

— Но там же не грязно.

— Там действительно не грязно, но все говорят одно и то же. Могли бы немножко поднапрячься и придумать что-нибудь ещё. Вот это какой-то стереотип — в Минске чисто. Да, там чисто, но у этого города еще много других достоинств.

— Почему в Минск надо ехать?

— В Минск нужно ехать для того, чтобы побывать в Беловежской пуще. В Минск нужно поехать для того, чтобы перезагрузиться, потому что там сильно меньше людей на улицах, и ты будешь спокойно гулять и дышать. В Минск стоит ехать — и в Белоруссию — ещё и для того, чтобы в первый раз в своей жизни — и не в последний — попробовать соленый огурец с мёдом и самогонкой. В Белоруссии огромное количество бонусов, кроме чистоты. Добро пожаловать!

— Дмитрий, признайтесь, дергали ли вы в школе девочек за косички (или даже на уроках, тихонько, исподволь)? (Вопрос от пользовательницы ОК).

— Я был влюблен в девочку во 2-м или в 3-м классе, мы учились в одном классе. И я дал себе обещание, что я буду каждый день на запотевшем стекле в ванной комнате писать ее имя. И я это делал. Не знаю зачем. Это мне как бы никак не помогло. Мы с ней даже не встречались. Я был романтичным, я не дергал девочек за косички. Такого не было. У нас в школе, кстати, можно было писать валентинки. Мы еще обменивались любовными посланиями.

— Много получал ты валентинок?

— Много получал. Но я писал девочкам из старших классов, и они мне не отвечали.

— Ты ведёшь шоу на канале "Россия" — "В кругу друзей". Я посмотрел значимую часть и увидел енота, пони, попугаев и коз. Как проходили съемки в таких условиях?

— Я начну с пафосных слов — я необыкновенно горжусь этой программой. Это шоу больше, чем шоу про животных и про домашних животных. Это же шоу про любовь, про доверие, про те ситуации, в которых мы настоящие. Мы настоящие с детьми и с животными.

Для меня это шоу очень много значит, потому что у меня всегда были очень тонкие отношения с животными. Я и до этого любил проводить с ними время. И когда появилось это шоу и появилось предложение его вести, я сразу, конечно, согласился.

— Чем он отличается от других подобных проектов с животными, которых мы за всю телеисторию видели огромное количество?

— Это очень легко. Потому что наше шоу — оно не про животных, оно про людей, у которых есть животные. И это большая разница.

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