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Анастасия Волочкова подверглась косметологической процедуре и вызвала неоднозначную реакцию фанатов

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Шоу-бизнес

Известная балерина Анастасия Волочкова поделилась секретом молодости, уверяя, что она сохраняется лишь у тех, кто добр к миру. Эти слова вызвали критику среди некоторых пользователей, которые считают, что в них нет логики.

Анастасия Волочкова подверглась косметологической процедуре и вызвала неоднозначную реакцию фанатов
Фото: Wikipedia

Однако знаменитость также сообщила о том, что освежила зону шеи с помощью косметических процедур. В видеороликах видно, как ей было сделано более 20 инъекций с "волшебными" сыворотками.

Кроме того, манера общения Волочковой с лечащим врачом вызвала интерес у ее подписчиков, которые начали делать предположения о возможных отношениях между ними.

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Волочкова. Когда-то давно, перед премьерой "Раймонды"
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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