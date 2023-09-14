Анастасия Волочкова подверглась косметологической процедуре и вызвала неоднозначную реакцию фанатов

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная балерина Анастасия Волочкова поделилась секретом молодости, уверяя, что она сохраняется лишь у тех, кто добр к миру. Эти слова вызвали критику среди некоторых пользователей, которые считают, что в них нет логики.

Фото: Wikipedia

Однако знаменитость также сообщила о том, что освежила зону шеи с помощью косметических процедур. В видеороликах видно, как ей было сделано более 20 инъекций с "волшебными" сыворотками.

Кроме того, манера общения Волочковой с лечащим врачом вызвала интерес у ее подписчиков, которые начали делать предположения о возможных отношениях между ними.

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