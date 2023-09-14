Федор Бондарчук сыграет в сериале про бордель XX века

Режиссер Федор Бондарчук сыграет одну из главных ролей в восьмисерийной драме "Чистые" про публичный дом в России XX века.

Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

Сам Бондарчук рассказывает, что его персонаж "серый кардинал всей истории".

"Поначалу он кажется персонажем второстепенным, по касательной причастным к событиям в доме, что содержит Матушка и где обитают девушки: такой стареющий бандит, эмиссар преступного треста. Но когда придет время, он сыграет свою ключевую роль и вся жестокость и расчетливость этого персонажа выплеснутся наружу", — рассказал режиссер.

Сюжет картины строится вокруг двух проституток — Ксении и Стеше. Они работают в публичном доме Петербурга в 1903 году. Их жизни и работу координирует безжалостная матрона, а все блага цивилизации достаются мужчинам.

Главное роли исполнили Софья Синицына и Диана Милютина. Режиссер картины — Николай Хомерик.

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