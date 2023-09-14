Актриса Анастасия Макеева рассказала о происшествии с лошадью на съемках

Российская актриса Анастасия Макеева чуть не упала в обрыв в Крыму. По ее словам, во время съемочного процесса одного из проектов она могла погибнуть.

Фото: prt scr youtube.com/Art Channel by Anastasia Makeeva

Макеева должна была залезть на лошадь, но случайно запугала животное. В итоге помощники не успели помочь актрисе, а лошадь "рванула" к обрыву.

"И в принципе если бы я не обладала необходимыми навыками (а я занималась верховой ездой) и не затормозила бы без рук ногами лошадь, то она бы пошла галопом и скинула бы меня в обрыв. Я не знаю, что бы случилось", — призналась Анастасия Макеева, добавив, что тогда все создатели проекта "поседели и перекрестились".

На тот момент кинозвезда уже прекратила вот занятия по верховой езде, именно это ее спасло. Однако история могла закончиться печально, заметила актриса в беседе с журналистами teleprogramma.pro.

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