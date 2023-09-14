Первый канал выпустит в эфире сериал "А у нас во дворе…Прерванный сезон", премьера которого будет приурочена к годовщине смерти актера Сергея Пускепалиса. Именно он сыграл в картине главную роль.
Съемочный процесс детективного сериала начался в 2022 году, однако успели снять только 14 смен, а затем производство прекратили. Причиной приостановки стала гибель актера Сергея Пускепалиса.
Российский артист Сергей Пускепалис погиб 20 сентября в результате ДПС. Его машина попала под фуру на трассе М-8 "Холмогоры", когда он перегонял фургон с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.
Ранее актер Иван Кокорин вспомнил о встрече с погибшим Сергеем Бодровым за неделю до трагедии.
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