Первый канал покажет незавершенный сериал с Пускепалисом в годовщину его смерти

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Первый канал выпустит в эфире сериал "А у нас во дворе…Прерванный сезон", премьера которого будет приурочена к годовщине смерти актера Сергея Пускепалиса. Именно он сыграл в картине главную роль.

Фото: кадр из документального фильма "Когда меня не будет.."

Съемочный процесс детективного сериала начался в 2022 году, однако успели снять только 14 смен, а затем производство прекратили. Причиной приостановки стала гибель актера Сергея Пускепалиса.

Российский артист Сергей Пускепалис погиб 20 сентября в результате ДПС. Его машина попала под фуру на трассе М-8 "Холмогоры", когда он перегонял фургон с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.

Ранее актер Иван Кокорин вспомнил о встрече с погибшим Сергеем Бодровым за неделю до трагедии.

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