Певец Олег Майами и блогер Айза после расставания упрекали друг друга в абьюзе, при этом, когда они были вместе музыкант выпустил лиричный трек и клип. По его словам, на волне гармонии было желание творить.
"При классных чувствах и обстоятельствах писалось, снималось. Это очень круто! Когда все по-честному — тогда оно передается людям через экран", — вспоминает Майами.
Однако сейчас он не готов вновь вступать в серьезные отношения, так как предыдущий роман его сильно вымотал. Он погрузился в работу, чтобы какое-то время наслаждаться свободой.
"Я так устал после отношений с Айзой, вымотался сильно. Включился в работу, в музыку. Для меня сейчас нет ничего приоритетней, чем творчество. Я снова каким-то образом вернулся на сцену и сейчас все складывается хорошо: концерты, слушатели возвращаются и новые приходят. Пока точно не до отношений", — делится звезда в интервью каналу "МУЗ-ТВ".
Ранее Олег Майами рассказал, что чувствует свою вину перед продюсером Максом Фадеевым.
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