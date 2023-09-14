Певец Олег Майами рассказал об усталости после отношений с Айзой

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Олег Майами и блогер Айза после расставания упрекали друг друга в абьюзе, при этом, когда они были вместе музыкант выпустил лиричный трек и клип. По его словам, на волне гармонии было желание творить.

Фото: Prt scr youtube.com/МУЗ ТВ

"При классных чувствах и обстоятельствах писалось, снималось. Это очень круто! Когда все по-честному — тогда оно передается людям через экран", — вспоминает Майами.

Однако сейчас он не готов вновь вступать в серьезные отношения, так как предыдущий роман его сильно вымотал. Он погрузился в работу, чтобы какое-то время наслаждаться свободой.

"Я так устал после отношений с Айзой, вымотался сильно. Включился в работу, в музыку. Для меня сейчас нет ничего приоритетней, чем творчество. Я снова каким-то образом вернулся на сцену и сейчас все складывается хорошо: концерты, слушатели возвращаются и новые приходят. Пока точно не до отношений", — делится звезда в интервью каналу "МУЗ-ТВ".

Ранее Олег Майами рассказал, что чувствует свою вину перед продюсером Максом Фадеевым.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.