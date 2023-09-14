Продюсер Александра Розенбаума рассказала о самочувствии артиста

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и музыкант Александр Розенбаум на какое-то время пропал из медийного пространства, чем напугал своих поклонников. Продюсер артиста Белла Куприна заявила, что летом он отдыхал.

Фото: tvcenter.ru

В сентябре артисту исполнится 72 года, в честь чего он организовывает большой концерт в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Продюсер подчеркнула, что здоровье Розенбаума в норме, он готов работать и творить.

"На сегодня он не располагает к разговору. Он будет праздновать свой день рождения на сцене "Октябрьского" зала. Он активно выступает, просто было лето. Он себя чувствует отлично", — честно поделилась продюсер певца в беседе с PopCornNews.

Напомним, что весной этого года Александр Розенбаум был экстренно прооперирован в одной из клиник Красноярска. У артиста был обнаружен тромб в ноге.

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