Прохор Шаляпин рассказал о незавидной судьбе своего коллеги SHAMAN

Певец Прохор Шаляпин уверен, что лет через 5-10 музыкант SHAMAN, который сейчас переживает пик славы, будет уничтожен собственными коллегами. Артиста ждет такая же трагическая судьба, как и многих других талантливых исполнителей.

Фото: prt scr youtube.com/PROжизнь

"Потом его просто уничтожат наши коллеги вездесущие, всех уничтожающие. Зарежут, задавят, съедят интригами", — заявил Прохор Шаляпин в интервью NEWS. RU.

Шаляпин уверен, что у государства нет цели помогать и продвигать талантливых артистов на телеэкраны. По его словам, на эстраде уже есть та группа звезд, которые не дают никому шансов пробиться.

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