Россияне просят Ивана Урганта вернуться на телевидение

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант периодически выкладывают фотоснимки в свой блог, чем очень радует своих поклонников. Под последней фотографией с новым имиджем можно найти огромное количество комментариев с просьбой вернуться на телевидение.

Фото: личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм

Популярное ТВ-шоу "Вечерний Ургант" выходило в эфир последний раз 21 февраля 2022 года. Тогда было принято решение на фоне спецоперации отказаться от развлекательного контента на телевидении, однако за прошедшие полтора года уже многие передачи вновь вышли в эфир. На Первом канале никак не комментируют отсутствие в сетке вещания любимой вечерней телепередачи с Иваном в качестве ведущего.

"Ванечка, мы тебя любим и ждем хоть лысого, хоть патлатого, хоть худого, хоть толстого", "Это неправда, что незаменимых нет", "Иван, вы лучший! Мы по вам скучаем", "Красавчик, как же вас не хватает", "Ну когда же мы сможем насладиться тем особенным чувством юмора и обаянием, которое присуще только вам?", "Ждем!", "Пересматриваю старые выпуски ''Вечернего Урганта''. Как же хочется вернуть то время назад", — пишут поклонники Урганту в соцсетях.

Ни Иван, ни Константин Эрнст никаких комментариев о возвращении артиста на Первый канал пока не дают.

Ранее стало известно, что Иван Ургант принял участие в съемках дебютного кино журналиста Николая Солодникова.

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