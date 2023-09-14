Сестра мужа Аллегровой рассказала о задержании его за наркотики, как у Рамили Искандер

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сестра бывшего супруга певицы Ирины Аллегровой Галина Капуста, узнав о задержании заслуженной артистки РФ Рамили Искандер за наркотики, сразу вспомнила своего брата. По её словам, у Игоря Капусты, которого называют самым любимым мужем "императрицы", в своё время тоже нашли запрещённые вещества.

Фото: "File:Рамиля.JPG" by Ptichkaa is licensed under CC BY-SA 3.0.

Напомним, арест актрисы стал сегодня темой номер один для обсуждения в светских кругах. У неё при обыске нашли наркотики: кокаин, амфетамин и почти два килограмма мефедрона. Искандер грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Золовка Аллегровой заявила, что у мужа певицы и Рамили очень похожие ситуации.

"Не дай Бог, если она попадёт в такую же историю, в которую в конечном итоге попал мой Игорь. Пройдёт через этот ад", — отметила Капуста в беседе с "МК".

По её словам, мужчину подставил друг, который уговорил ехать на его машине. По дороге полицейские остановили мужчину и нашли свёрток с наркотиками.

Игорю дали 6 лет, в итоге он отсидел пять, а когда вышел из тюрьмы — умер через год с небольшим.

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