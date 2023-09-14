Журналист Михаил Шахназаров сравнил солиста Little Big Прусикина* с Паниным

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Публицист Михаил Шахназаров оценил умственные способности певца Ильи Прусикина*, солиста группы Little Big, который сбежал в США. Журналист считает, что музыкант недалеко ушёл от артиста Алексея Панина.

Фото: prt scr youtube.com/ Шах и Мат - Михаил Шахназаров

"Почему еврею Прусикину стыдно за русских? Может, вы себя будете стыдиться, а мы сами разберемся? Тем более ты, Прусикин, с этой дегенеративной группой и текстами, импульсивными подергиваниями на фоне члена розового цвета — тоже, откровенно говоря, не деятель культуры", — отметил он в эфире шоу "Полный абзац".

Илья Прусикин покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Живя в России и выстраивая там свой быт и работу, он продолжает негативно высказываться в адрес соотечественников. В последнем интервью он признался, что скучает только по сыну.

Ранее Михаил Шахназаров рассказал о покровителях актрисы Чулпан Хаматовой в России.

* внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов