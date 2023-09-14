Актриса Елена Борзова рассказала о ликвидации Демарина Пугачевой ради Киркорова

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советская и российская актриса Елена Борзова была замужем за известным поэтом-песенником Николаем Зиновьевым, который в свое время написал много хитов для звезд эстрады. Среди его произведений песня "Паромщик" в исполнении Аллы Пугачевой, "Мой дельтаплан" и "Светофор" Валерия Леонтьева и многие другие.

Фото: prt scr youtube.com/БЕЛАРУСЬ 4 Могилев

В рамках XXI Открытого российского фестиваля кино и театра "Амурская осень", Борзова вспомнила, как "Алла всегда убирала сильных конкурентов с эстрады". Она знает это от своего супруга, который тесно дружил с Примадонной до ссоры.

"Более того, Алла "топила" не только тех, кто был неудобен и опасен в плане конкуренции ей самой, но и убирала конкурентов Филиппа Киркорова, который тогда был ее мужем. В частности, Алла "утопила" певца Игоря Демарина — он был явным конкурентом для Филиппа. Игорь был ярким, голосистым, и, главное, он никогда не пел под фанеру. Все это раздражало Аллу, и она Игоря убрала из всех эфиров и концертов благодаря своим связям", — сказала в беседе с aif.ru Борзова.

Николай Зиновьев ушел из жизни в 2018 году, ему было 73. С 2008 года поэт страдал от болезни Паркинсона.

Ранее блогер Вадим Манукян рассказал о провальном выступлении Аллы Пугачевой на Евровидении.

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