Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
WESH: в США акула напала на сёрфера
Киев не заплатил компенсации ни за одного погибшего наёмника из Польши
Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну побывавшую в космосе перчатку от скафандра
Актриса Ольга Дибцева разводится с мужем после пяти лет брака
Сестра мужа Аллегровой рассказала о задержании его за наркотики, как у Рамили Искандер
Прохор Шаляпин рассказал о незавидной судьбе своего коллеги SHAMAN
МО: ВС России отбили атаку в Запорожской области, уничтожив до 140 военных ВСУ
Футбольному блогеру КраСаве грозит уголовное дело за дискредитацию армии РФ
Android 15 позволит сторонним приложениям получать информацию о заряде батареи

Дело о наследстве Алексея Баталова приняло новый оборот

1:48
Шоу-бизнес

Адвокат артиста балета Михаила Цивина раскрыл некоторые детали процесса. В беседе с журналистами "Пятого канала" правозащитник признался, что планирует направить апелляционную жалобу из Москвы в суд Санкт-Петербурга.

Дело о наследстве Алексея Баталова приняло новый оборот
Фото: prt scr youtube.com/Телеканал ТЕАТР

"Мы недовольны решениями московских судов, они проявили себя предвзято, это бросается в глаза", — прокомментировал он.

Мужчина также подчеркнул, что ходатайство было направлено в Верховный суд РФ накануне днем. В связи с появлением дополнительных материалов заседание было перенесено на 26 октября.

Обидчики семьи Баталова надеются, что Верховный суд к следующему заседанию Мосгорсуда примет жалобу и изменит территориальную подсудность.

Юрист рассказал, что Михаил Цивин, находящийся в следственном изоляторе, жалуется на самочувствие. Правозащитник также планирует изменить меру пресечения для подсудимого, заменив ее на домашний арест. Комментировать отсутствие Натальи Дрожжиной, одной из фигурантов дела, он отказался.

Почти три года назад в отношении артистов Дрожжиной и Цивина было возбуждено уголовное дело по факту незаконной приватизации имущества Алексея Баталова. В суд обратились супруга и дочь скончавшегося артиста. По их словам, обидчики втерлись в доверие и незаконным путем завладели наследством звезды фильма "Москва слезам не верит".

В мае этого года суд принял решение признать виновными Дрожжину и Цивина. Первая получила четыре года условно, а второй сел в тюрьму на пять лет, столько де получил и нотариус Дмитрий Бублик, помогавший артистам подделывать документы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Индонезии спасли орангутанга из секс-рабства

Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.

В Индонезии спасли самку орангутанга, которую превратили в секс-рабыню
Ракетный удар по Севастополю ознаменовал начало нового этапа СВО
Кремль на перепутье: надо ли отвечать за ракетный удар по Севастополю
Зеленский готов официально объявить войну России
ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю
Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова Выиграть в Монте-Карло невозможно Сергей Лебедев В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони Михаил Плисюк
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
У семилетней школьницы из США диагностировали деменцию — Daily Mail
Уязвимое место есть у всех: как россиян заставляют совершать теракты
Уязвимое место есть у всех: как россиян заставляют совершать теракты
Последние материалы
Поэт Александр Шаганов рассказал об отношениях с Женей Белоусовым
Сообщник задержанной актрисы Рамили Искандер вёз 10 000 доз наркотика
Дело о наследстве Алексея Баталова приняло новый оборот
Спецдоклад USAWC: почему армия США не сможет победить русских
Опрос: россияне считают бесполезными фритюрницы и кухонные комбайны
Российским водителям начали начислять транспортный налог за 2022 год
Советник главы Крыма Крючков заверил, что никакой эвакуации в Феодосии не проводится
Западные аналитики: США слабеют, а к России выстраивается очередь из союзников
МИД Мьянмы рассчитывает расширить сотрудничество с РФ во всех областях
Женские имена и их отношение к финансам: астролог рассказывает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников