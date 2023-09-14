Дело о наследстве Алексея Баталова приняло новый оборот

1:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат артиста балета Михаила Цивина раскрыл некоторые детали процесса. В беседе с журналистами "Пятого канала" правозащитник признался, что планирует направить апелляционную жалобу из Москвы в суд Санкт-Петербурга.

Фото: prt scr youtube.com/Телеканал ТЕАТР

"Мы недовольны решениями московских судов, они проявили себя предвзято, это бросается в глаза", — прокомментировал он.

Мужчина также подчеркнул, что ходатайство было направлено в Верховный суд РФ накануне днем. В связи с появлением дополнительных материалов заседание было перенесено на 26 октября.

Обидчики семьи Баталова надеются, что Верховный суд к следующему заседанию Мосгорсуда примет жалобу и изменит территориальную подсудность.

Юрист рассказал, что Михаил Цивин, находящийся в следственном изоляторе, жалуется на самочувствие. Правозащитник также планирует изменить меру пресечения для подсудимого, заменив ее на домашний арест. Комментировать отсутствие Натальи Дрожжиной, одной из фигурантов дела, он отказался.

Почти три года назад в отношении артистов Дрожжиной и Цивина было возбуждено уголовное дело по факту незаконной приватизации имущества Алексея Баталова. В суд обратились супруга и дочь скончавшегося артиста. По их словам, обидчики втерлись в доверие и незаконным путем завладели наследством звезды фильма "Москва слезам не верит".

В мае этого года суд принял решение признать виновными Дрожжину и Цивина. Первая получила четыре года условно, а второй сел в тюрьму на пять лет, столько де получил и нотариус Дмитрий Бублик, помогавший артистам подделывать документы.

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