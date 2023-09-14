Актриса Алина Ланина похвасталась своим домом в элитном поселке в Подмосковье

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Алина Ланина, прославившаяся участием в сериале "СашаТаня", рассказала, что построила дом в элитном поселке под Москвой. Новым приобретением она похвасталась в своем личном блоге.

Фото: prt scr youtube.com/ Стася Кульбацкая

"Я построила дом. Свой. Впервые во взрослой жизни у меня появилось свое собственное жилье. Меня отговаривали в начале, но я покупала, продавала, покупала, выкручивала, сотни раз хотела сдаться уже на финальной дистанции ремонта, но дотерпела. Нервно. Затратно. Круто", — поделилась Ланина.

Какую-то часть денег на строительство дома актрисе дали родители, а процессом постройки руководил супруг, личность которого она скрывает. Ленина показала внешние фасады здания — дом состоит из нескольких этажей, к тому же есть гараж.

При этом в доме отсутствуют газ, мебель и двери. Минусами актриса назвала удаленность от Москвы и плохо развитую инфраструктуру.

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