Актер Михаил Тройник рассказал о зависти к популярности Пересильд

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Михаил Тройник и актриса Юлия Пересильд, отношения которых начались на съемках фильма "Вызов", перестали скрывать свои чувства и теперь часто появляются на светских мероприятиях вместе.

Фото: prt scr youtube.com/ Скажи Гордеевой

Мужчина признался, что ему приходится задумываться о популярности своей возлюбленной, ведь она более востребована в профессии.

"Я, безусловно, понимаю, что она имеет больше веса. Думал, что будет жестче, пошло. Поэтому задевает ли это меня? Ну, наверное, как-то… Не буду скрывать, что думаю об этом", — сказал актер в программе "Кино в деталях" на СТС.

Актер считал, что будет намного сложнее, но он продолжает работать как и работал.

Он также рассказал, как возникли чувства к коллеге, с которой они сыграли мужа и жену на экране.

"У меня происходит это без включения. Ты относишься к этому как к работе. Все мои киножены, кинодевушки — что-то отдельное всегда. Здесь тоже так было. Я знал ее достаточно давно, общались "привет-привет". Наверное, это связано с каким-то божественным замыслом. Мы оказались рядом. Это было неожиданно для нас обоих", — признался артист.

Ранее Михаил Тройник трогательно поздравил свою возлюбленную с ее 39-м днем рождения.

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