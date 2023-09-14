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Певица Слава обратилась к Тимуру Хайдарову из стриптиз-клуба

1:01
Шоу-бизнес

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) в своем блоге появилась из стриптиз-клуба, чтобы обратиться к звездному хирургу Тимуру Хайдарову.

Певица Слава обратилась к Тимуру Хайдарову из стриптиз-клуба
Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак"

Она отметила, что позволяет себе спиртные напитки в заведениях с мужским стриптизом, чтобы пережить стресс из-за скандала с Хайдаровым. При этом она отметила, что никаких запрещенных веществ не употребляет.

"Вот так я снимаю свой стресс, без наркоты. Танцами! Девочки и ребята, танцуйте, любите и отдыхайте! Если про вас что-то говорят, пошли они все… Я все по правде. Я бухаю? Да, я бухаю! Я отдыхаю? Да, я отдыхаю! А этой твари - Бог ему судья", — высказалась певица.

Напомним, что конфликт артистки и хирурга начался в июле текущего года — Слава заявила о некачественной пластике груди, показав огромные шрамы на теле.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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